Oroscopo Sagittario del 2 gennaio 2018

Oroscopo del 2 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

se avete in mente un acquisto…

L’opposizione Sole-Luna, punta i riflettori sulla situazione finanziaria e vi incoraggia a pensare come migliorare le cose. Sarebbe saggio, inoltre, non prendere decisioni affrettate sul fronte spese, dato che questa fase lunare può accentuare le emozioni e spingere ad agire impulsivamente. Per cui, se avete in mente un acquisto, fatelo quando vi sentirete più tranquilli.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]