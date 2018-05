Oroscopo Sagittario del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un obbiettivo irraggiungibile…

La Luna nel vostro segno si scontra con Nettuno: occhio alla tendenza a vedere troppo in grande! Da qualche tempo sembra che non vi poniate limiti e alcuni Sagittario potrebbero aver puntato a un obbiettivo irraggiungibile. Ma ciò può riguardare anche gli affetti, la famiglia dove avete problemi a stabilizzarvi, a costruire. Se non affrontate decisamente la situazione, i vostri sforzi non porteranno frutti.

