Oroscopo Sagittario del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

alcune modifiche…

Il Sole entra in Toro ed è il momento migliore per mettervi a dieta, riprendere a praticare sport (spesso abbandonato per mancanza di tempo). Il tutto per sentirvi in forma ma al contempo perdere qualche chiletto di troppo… Ma il passaggio è ottimo anche per apportare alcune modifiche al quotidiano, abbandonare alcune abitudini ormai inutili!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]