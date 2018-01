Oroscopo Sagittario del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

migliorare i rapporti…

Sole e Venere in Acquario, al vostro segno consigliano di curare, migliorare, ed eventualmente aggiustare, alcuni rapporti. Per cui, se avete discusso con qualcuno, ci sono stati dei malintesi è il momento di riportare la pace, riunire e non separare… Di sicuro, più in generale, riuscirete a risolvere problemi riguardanti la casa e la famiglia.

