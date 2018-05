Oroscopo Sagittario del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

il buon senso…

Con la Luna in Leone, l’ottimismo non manca e nemmeno il buonumore. Il problema della giornata è in chi vi circonda: forse alcune persone, partner compreso, si offendono facilmente e, da parte vostra, dovrete avere il buon senso di evitare drammi, che le conversazioni prendano una piega pericolosa. Infine, se volete conquistare una persona, ci riuscirete ma non dovete farvi in quattro per piacere a tutti i costi! Evitate le esagerazioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com