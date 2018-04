Oroscopo Sagittario del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

il bicchiere mezzo vuoto…

Vedrete solo il bicchiere mezzo vuoto, le cose che non vanno e non il contrario. Solitamente siete il segno più positivo dello zodiaco ma la Luna in Cancro opposta a Marte non è incoraggiante e avrete l’impressione che tutto vada di traverso. Tranquilli è solo una sensazione passeggera, domani sarà tutto molto diverso!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]