Oroscopo Sagittario del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

controllare le spese…

Il Sole e Saturno in Capricorno sono piazzati nel vostro settore del denaro. In due parole, dovete assolutamente controllare le spese o alcuni impulsi… Su un altro piano: Mercurio riprende il moto diretto e se per le festività avete fatto dei programmi, potrebbero cambiare da un momento all’altro. Cercate di elaborare un piano B, nel caso nel salti uno…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]