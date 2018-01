Oroscopo Sagittario del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

nuove conoscenze…

Al vostro segno nulla fa piacere che stringere nuove conoscenze e, in questo momento, favoriscono questo vostro desiderio. Ma è indispensabile uscire da casa! Affinché le cose accadano dovete muovervi e su questo punto non siete secondi a nessuno: il Sagittario detesta rimanere chiuso in casa e non sopporta l’idea di trascorrere la giornata tra quattro mura..

