Oroscopo Sagittario del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

l’unione fa la forza…

Il Sole in Gemelli, mette in primo piano le relazioni strette, i rapporti di lavoro e le aspettative che avete al riguardo. In questo periodo dovete sempre tenere presente che l’unione fa la forza, per cui – anche nel lavoro – non esitate a condividere, a collaborare e, all’occorrenza, scendere a un piccolo compromesso. E non è escluso, nel corso del transito, l’entrata di una bella somma di denaro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com