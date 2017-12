Oroscopo Sagittario del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

partire ma…

In questo momento, non avete le carte migliori da giocare ma nel fine settimana natalizio farete finta di possederle, non ci penserete e tutto andrà alla grande! Probabile vi rechiate in un posto in cui andate puntualmente ogni anno: partire, andare lontano vi piace ma non sempre è possibile, tenuto conto del fatto che le finanze, ultimamente, non sono floridissime…

