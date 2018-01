Oroscopo Sagittario del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la gestione del denaro…

La tendenza odierna del vostro segno, è quella di essere un po’ troppo cinici. Il che non vuol dire necessariamente essere realisti. Fareste bene a esserlo, invece, sul fronte finanziario, sul modo in cui gestite il denaro: a volte, senza rendervene conto, vi cacciare in situazioni complicate e, forse, perché pensate di poter controllare tutto. Potrebbe essere esattamente il contrario…

