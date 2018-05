Oroscopo Sagittario del 23 maggio 2018

Oroscopo del 23 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

costretti a subire…

Rispettare le regole, rimanere nei ranghi non è il vostro forte ma ci sono dei momenti, come oggi, in cui non potete fare diversamente. In caso contrario, vi sentireste colpevoli! Probabilmente ne avete piene le tasche di sopportare una situazione – lavorativa o personale – in cui non potete imporre la vostra volontà e siete invece costretti a subire quella di un’altra persona.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com