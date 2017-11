Oroscopo Sagittario del 23 novembre 2017

Oroscopo del 23 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

vi fate notare per…

Prendete in mano il timone delle situazioni, vi sentite forti e avete la tendenza a ignorare i consigli o le idee degli altri. Se dovete fare qualcosa di specifico, circondatevi di persone competenti – voi sapete quali – e non date per scontato ciò che dicono! In ogni caso, vi fate notare per la capacità, il talento, attirate l’attenzione e…attizzate gelosie.

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]