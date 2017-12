Oroscopo Sagittario del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un piacevolissimo…

Meno dinamici del solito e, probabilmente, perché siete stanchi, in questo momento non riposate bene. Il che, sia chiaro, seppure poco in forma non v’impedirà di trascorrere una piacevolissimo cenone di Natale! E se una persona fosse poco comunicativa, non la prendete sul piano personale: potrebbe avere dei problemi di cui non siete a conoscenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]