Oroscopo Sagittario del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

prendere il toro per le corna…

Mercurio e Plutone annunciano al vostro segno che sul fronte finanze avete un atteggiamento sbagliato. Prendete il toro per le corna: le cose non si sistemano come per magia, forse dovreste rivedere, da cima a fondo, il rapporto con il denaro… E non è escluso che a farvi spendere parecchio sia una passione: a causa di una persona, il gioco, una dipendenza?

