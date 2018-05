Oroscopo Sagittario del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

in cerca di un sostegno per…

Impegnati a fondo su un progetto, lavorativo o personale, entusiasmante ma, al momento, forse vi manca il denaro per portarlo a termine. Dovrete andare in cerca di un sostegno e anche se non si tratta di una grossa cifra, dovrete pregare per averla in prestito. L’otterrete, non c’è dubbio, e riuscirete a migliorare la vostra vita.

