Oroscopo Sagittario del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

prospettive entusiasmanti…

Prospettive entusiasmanti, inedite, divertenti: è il mix del fine settimana e tutto ciò che è nuovo vi piacerà! E non è escluso un viaggetto… Fate bene, dovete cogliere al volo qualsiasi occasione vi permetta di rilassarvi e mettere le distanze dal solito quotidiano! Seconda decade: senso dell’umorismo birichino, che potrebbe divertire o offendere chi vi circonda.

