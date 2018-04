Oroscopo Sagittario del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un piccolo disaccordo…

Avrete a che fare con una persona sgradevole e visto che vi legge sempre sul volto cosa provate, anche oggi non potrete mascherare le espressioni… Si capirà chiaramente che la persona in questione non fa parte di quelle che apprezzate! Non è escluso un piccolo disaccordo con il partner ma data la velocità dei pianeti, tutto si sistemerà nel giro di poche ore. Nulla di preoccupante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]