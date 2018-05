Oroscopo Sagittario del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

affrontare la realtà…

C’è bisogno di ordine, per cui risolvete in fretta i piccoli problemi così da non disperdere inutilmente le energie. Inoltre, l’opposizione Venere-Saturno, fino a domenica, segnala la necessità di apportare delle modifiche e migliorare il rapporto affettivo: affrontate la realtà, non scappate a gambe levate, fate ciò che è necessario.

