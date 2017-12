Oroscopo Sagittario del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la verità a qualunque costo…

Sentite il bisogno di dire ciò che pensate, a qualsiasi costo: il consiglio, se non volete ferire chi vi circonda, è quello di andarci con i piedi di piombo. Perché mettervi contro qualcuno dicendo verità che non hanno intenzione di sentire? Inoltre, è vero che in questo momento siete coraggiosi ma la realtà non va di pari passo con le vostre iniziative e rischia di frenare l’entusiamo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]