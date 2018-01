Oroscopo Sagittario del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

Marte sbarca nel vostro segno e vi terrà compagnia fino al 17 marzo: nel corso del transito in qualsiasi situazione partirete in quarta, sarete entusiasti ma forse in modo un po’ eccessivo. Vorrete dirigere tutto e tutti, non starete fermi un attimo, sarete più determinati che mai, più diretti e schietti con chi vi circonda. Il consiglio astrale, è quello di canalizzare l’energia in un’attività fisica: in questo modo farete lavorare meno i neuroni e vi darete una calmata…

