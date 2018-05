Oroscopo Sagittario del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

fare mille cose ma…

La situazione, anche per voi, può essere stressante e dovete approfittare del fine settimana per rigenerarvi. Lasciatevi andare, se potete, e non imponetevi nulla! Le energie ci sono tutte, sia chiaro, ma ne avete fin troppe e rischiano di trasformarsi in nervosismo, potrebbero spingervi a fare mille cose senza concluderne una. Cercate di riposare!

