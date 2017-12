Oroscopo Sagittario del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la strada è libera…

Da tempo avete un progetto lavorativo o personale ma Saturno nel vostro segno ha creato non pochi ostacoli: ora la strada è finalmente libera! Avete la possibilità di realizzare il progetto o concretizzare una speranza, in particolare sembra ottimo il periodo dal 20 gennaio al 18 febbraio. Seconda decade: poca autostima, fate qualcosa per cambiare la situazione!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]