Oroscopo Sagittario del 27 gennaio 2018

Oroscopo del 27 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

chi mi ama mi segua…

E’ sicuramente chiedere troppo al Sagittario ma se decideste il programma del fine settimana concordandolo con il partner? Evitate, per una volta, di dirigere le operazioni… Tanto più che Marte è nel vostro segno e potreste coinvolgere le persone in qualche avventura un po’ rischiosa, di quelle che piacciono a voi, ma non è detto siano di loro gradimento. Soprattutto, evitate di dire “chi mi ama mi segua”.

