Oroscopo Sagittario del 27 maggio 2018

Oroscopo del 27 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

concedervi una pausa…

Chiusi a riccio, è una domenica in cui – stranamente – avrete voglia di restare in casa invece di uscire, vedere gli amici. Non è escluso vi sentiate poco in forma, possibile che ieri sera vi siate concessi qualche eccesso – bevuto o mangiato troppo – e oggi paghiate il conto… E’ pur vero che la congiunzione Luna-Giove in Scorpione, vi invitano alla tranquillità, a concedervi una pausa.

