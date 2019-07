Oroscopo Sagittario del 28 luglio 2019. Caterina Galloni: grandi avventure…

Oroscopo del 28 luglio 2019 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): grandi avventure…

Sempre che siate disposti ad accoglierle, in vista ci sono grandi avventure. Ma probabilmente, con Venere in Leone, lo farete e imboccherete una nuova direzione. Potreste sentire che è tempo di lanciarvi verso l’ignoto, anche se ovviamente sarete un po’ agitati. Ma vivere nuove esperienze – viaggi compresi – sarà molto positivo! Amore: soli, siete pronti a fare il primo passo per conquistare chi vi attrae e farete colpo! In coppia, circola felicità, i sentimenti reciproci sono al top.

Il Sagittario nel 2019

Il 2019 per voi è in gran parte un anno felice e fortunato: Giove sosterà nel vostro segno fino al 4 dicembre ed è garanzia di abbondanza sul fronte denaro, fa arrivare sviluppi positivi e piacevoli nella vita amorosa e periodi molto interessanti nel lavoro: potrebbe rivelarsi un anno memorabile! Ci saranno, tuttavia, momenti troppo intensi ed estenuanti, ossia a gennaio, giugno e settembre, quando Giove e Nettuno saranno in dissonanza. In questi tre mesi assicuratevi che la casa sia il vostro accogliente rifugio. Non è escluso che in quei tre mesi aumentino le esigenze familiari ma le persone care saranno pronte a farvi rilassare, a placare le inquietudini. Un consiglio: se avete pendenze legali o amministrative è l’anno giusto per sistemarle.

Lavoro: E’ un settore in cui darete più che mai, prova di grande determinazione, in alcuni momenti sarete talmente desiderosi di cambiare che potreste anche rischiare eccessivamente oppure iniziare più cose contemporaneamente. E’ probabile che ci siano parecchi cambiamenti ma avrete la possibilità di apportare delle modifiche e riprendere il controllo della situazione. Per molti Sagittario sarà un anno di concretizzazione: promozione, evoluzione, aumenti di stipendio. Concluderete il 2019 con un bilancio positivo.

Denaro: La fortuna sarà al vostro fianco e non vi mollerà, per cui c’è da pensare a un aumento del reddito ma, al contempo, gestirete il budget con grande rigore. La situazione finanziaria evolverà in modo positivo e non è escluso facciate qualche buon investimento.

Amore: Grazie al super fascino, chi è solo farà un incontro che sfocerà in una relazione seria: l’estate è il periodo ideale per stanare l’anima gemella; in coppia c’è chi penserà al matrimonio, a una convivenza e siete in crisi, vi darete una seconda possibilità e ripartirete da zero ma attenzione a fine marzo: la rabbia potrebbe, seppure momentaneamente, sostituire la passione.

Salute: Iniziate l’anno in splendida forma e, a parte alcuni momenti in cui il morale non sarà al top e vi porrete trilioni di domande, la manterrete. Cercate di trovare un’attività che vi consenta di sfogare le energie oppure un luogo dove rilassarvi in santa pace.