Oroscopo Sagittario del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la fiducia nel partner…

La Luna in Scorpione, sembra diminuire la fiducia nella persona amata ma, dato che non è nella vostra natura, sarà un fatto transitorio. Il Sagittario è tra i segni più fiduciosi, sia per quanto riguarda se stesso che nei confronti degli altri. Ciò non toglie che qualcuno potrebbe aver giocato qualche brutto tiro e in questo caso, diventate eccessivamente diffidenti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]