Oroscopo Sagittario del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

pigrizia mentale…

Circola pigrizia mentale: per quanto possano essere importanti i vostri obbiettivi è una di quelle giornate in cui non siete inclini a mettervi in gioco o raccogliere una sfida, il che una volta ogni tanto non è un male… Con Marte nel vostro segno, tuttavia siete pregati di essere cortesi con tutti, in particolare con i familiari, ed evitare di fare promesse o rimandarne una fatta di recente…

