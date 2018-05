Oroscopo Sagittario del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

il momento giusto per…

Il vostro miglior amico, in questo momento, è Marte in Acquario: se avete delle idee o un progetto da difendere, è il momento giusto. Marte in Acquario governa il vostro settore dei progetti, delle speranze anche se è pur vero che con il pianeta rosso nulla avviene in piena tranquillità, ci possono essere delle discussioni o delle sfide che lanciate a voi stessi o che gli altri vi lanciano.

