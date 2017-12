Oroscopo Sagittario del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

Plenilunio in Gemelli: pensate di aver costruito situazioni solide ma oggi vi domanderete se, alla fine, non si tratti di un castello di sabbia… Potrebbe trattarsi della vita affettice o, in certi casi, quella professionale. E’ una fase passeggera per cui, bando all’insicurezza. Prima decade: domenica in cui siete circondati da parecchie persone che vi faranno amare la vita.

