Oroscopo Sagittario del 3 febbraio 2018

Oroscopo del 3 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

pareggiare i conti ma…

Voglia matta di entrare in azione ma, fortunatamente, un buon aspetto di Mercurio vi spinge ad ascoltare i consigli avveduti delle persone care ed evitare di agire, o reagire, troppo in fretta rischiando di commettere delle sciocchezze. Siete molto spontanei, è una delle vostre qualità, ma si ritorce contro di voi quando ce l’avete con qualcuno: volete pareggiare i conti immediatamente ma, detto tra noi, non vi sembra un atteggiamento infantile?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]