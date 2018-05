Oroscopo Sagittario del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

pianificate con precisione…

Anche se una situazione vi sembra facile, siete pregati di non prenderla sottogamba: è possibile che non siate in grado di completare un compito o un progetto nel tempo indicato. Potreste, infatti, trovarvi di fronte a problemi imprevisti. Pianificate tutto con precisione, occupatevi anche di quelli che sembrano dettagli di poco conto e andrete avanti come treni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]