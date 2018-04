Oroscopo Sagittario del 30 aprile 2018

Oroscopo del 30 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la pigrizia…

Il Plenilunio in Scorpione vi rende pigri e se oggi dovete lavorare sarete di malumore. Ma in molti, probabilmente, avete approfittato del ponte per partire da qualche parte: domani la Luna sbarcherà nel vostro segno – rimarrà fino a venerdì – e dunque è possibile che prolunghiate la vacanza… Nati intorno al 7,8 dicembre: imponetevi dei limiti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]