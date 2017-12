Oroscopo Sagittario del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

concretizzare un sogno…

I pianeti vi suggeriscono di essere generosi e compassionevoli rispetto a chi vi circonda. A chiederlo, è in particolare il Sole in Capricorno, soprattutto nel fine settimana: forse dovrete coccolare un genitore o prestare più attenzione a un amico o un familiare. Ma c’è anche un altro aspetto: concretizzare un sogno che avete a cuore non vi sembrerà più una mission impossible.

