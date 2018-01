Oroscopo Sagittario del 30 gennaio 2018

Oroscopo del 30 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

coraggiosi e imprudenti…

Il Plenilunio in Leone stimola la vostra voglia di conoscenza ma, con questo passaggio potreste anche realizzare un progetto significativo o imprimere una svolta agli studi. E’ una giornata in cui, inoltre potrebbero arrivare ottime intuizioni ma visto che in questo momento le emozioni sono esagerate, siete coraggiosi e al contempo imprudenti, prima di agire è meglio aspettare…

