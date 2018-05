Oroscopo Sagittario del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

buttare i soldi…

Il virus dello shopping vi ha contagiato e non ha intenzione di mollarvi. Ma il fascino che provate rispetto agli acquisti ora non è positivo: non solo rischiate di buttare i soldi per oggetti inutili ma vi distrae da cose ben più importanti! Cercate invece di trarre gioia e soddisfazione dai rapporti con chi vi circonda. Per un po’ di tempo, stabilite un budget ed evitate i centri commerciali!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com