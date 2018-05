Oroscopo Sagittario del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

proposte e contratti…

Sole e Mercurio in Gemelli, al vostro segno inviano vibrazioni positive: in programma potrebbero esserci delle proposte e conversazioni a proposito di un contratto. Se non sarete eccessivamente esigenti ma pronti a un piccolo compromesso, otterrete tutto ciò che volete. Inoltre, mostrate attenzione quando persone care o i colleghi vi parlano: potreste dare la sensazione di essere con la testa altrove.

