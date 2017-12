Oroscopo Sagittario del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

belle opportunità ma…

Belle opportunità, voglia di riuscire in tutto ciò che intraprendete ma, al contempo, non vi ponete limiti… Sognate parecchio e, non sarebbe la prima volta, rischiate invece di rimanere delusi. Su un altro piano: cercate di fare esercizio, praticare uno sport. Prima decade: è un momento magico, sapete come farvi amare da tutti o da una persona in particolare.

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]