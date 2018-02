Oroscopo Sagittario del 4 febbraio 2018

Oroscopo del 4 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

se aspettate una telefonata…

Aspettate una telefonata da una persona che vi interessa, sperate che qualcuno bussi alla vostra porta? Ebbene, è possibile! Avete ottime possibilità di concretizzare un progetto o un’aspettativa e se non è negli affari di cuore, potrebbe essere nell’amicizia… Ma non esagerate mandando sms di passione infuocata ogni due minuti: non è la strategia giusta, rischiate di ottenere l’effetto opposto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]