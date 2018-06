Oroscopo Sagittario del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

cos’è che vi impedisce…

Ancora una volta, questa settimana, vi chiederete cos’è o chi vi impedisce di costruire in modo solido. A priori, i soli responsabili siete voi per cui non addossate agli altri colpe che non hanno e riflettete in modo obbiettivo per cambiare la situazione. In particolare se ciò riguarda la vita affettiva.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com