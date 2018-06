Oroscopo Sagittario del 5 giugno 2018

Oroscopo del 5 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

desiderio di libertà ma…

Siete un po’ troppo emotivi e sensibili per i vostri gusti, ma è un po’ di stress che potrete contrastare con l’azione o prendendo una decisione. Il problema emotivo, infatti, sarà immediatamente sistemato, poiché in questo momento siete combattivi in tutto ciò che intraprendete. E in amore, visto che i pianeti riaccendono il desiderio di libertà, avrete la tendenza a privilegiare la compagnia degli amici, trascurando il partner…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com