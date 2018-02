Oroscopo Sagittario del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

evitate di mischiarvi…

Come Don Chisciotte, oggi vi piace battervi contro i mulini a vento, difendendo idee anche utopiche ma il consiglio astrale è quello di non mischiarvi negli affari degli altri. Comunicando ciò che pensate, rischiate d’incorrere in qualche critica o parole comunque sgradevoli: l’altro/a vorrà avere ragione a tutti i costi. Ma voi l’ignorerete, cosa che vi riesce sempre molto facilmente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]