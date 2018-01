Oroscopo Sagittario del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

mantenere un segreto…

Stanno accadendo delle cose di cui non volete, o potete, parlare ma che tuttavia dovrebbero essere rivelate… Ma con Giove in Scorpione, siete obbligati a mantenere il segreto, essere riservati e potrebbe essere un peso. Detto questo, non è un sabato negativo: conversazioni piacevoli, piccoli spostamenti divertenti sono in programma!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]