Oroscopo Sagittario del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

fascino al top e…

Con Mercurio e Venere congiunti, ovunque andate sollecitate sguardi di ammirazione e commenti gratificanti. I due pianeti decuplicano il vostro fascino e per ottenere ciò che avete in mente, non esiterete a sfruttarlo per trarne dei vantaggi. Nel fine settimana, visto che Mercurio e Venere saranno in dissonanza con Saturno, questa bellissima atmosfera è destinata a scemare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]