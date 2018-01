Oroscopo Sagittario del 7 gennaio 2018

Oroscopo del 7 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un’idea rivoluzionaria ma…

Domenica piacevole e conviviale, sarete circondati da amici affettuosi. Ma alcuni Sagittario potrebbero concentrarsi su un’idea – o un progetto . che ritenete rivoluzionaria. Consiglio: lasciate passare qualche giorno, poi se ancora vi sembrerà rivoluzionaria, potrete condividerla. In caso contrario, si parla solo di utopia… Piedi per terra, non agite impulsivamente.

