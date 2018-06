Oroscopo Sagittario del 7 giugno 2018

Oroscopo del 7 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

piccoli ma significativi cambiamenti…

E’ il momento giusto per fare dei piccoli ma significativi cambiamenti. In quale settore? Nell’area che sentite scricchiolare: lavoro, denaro, salute, stile di vita… Qualsiasi modifica semplificherà l’esistenza, si rivelerà positiva. Per quanto riguarda l’amore, oggi una conversazione con il partner avrà il potere di scacciare alcune ombre.

