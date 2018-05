Oroscopo Sagittario del 7 maggio 2018

Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

archiviare un problema…

Inizio settimana non proprio fantastico: potreste sperare in qualcosa che però non è basata su nulla di concreto, è solo utopica. E se siete preoccupati per un problema, il consiglio è quello – almeno per oggi – di “archiviarlo”: ciò che oggi vedete come una difficoltà, potrebbe esser frutto dell’immaginazione. Concentratevi su altro e la questione potrebbe risolversi spontaneamente, non riguardarvi più!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]