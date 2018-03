Oroscopo Sagittario del 7 marzo 2018

Oroscopo del 7 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

una vittoria…

In un modo o nell’altro vi farete notare e potreste riportare a casa una sorta di vittoria. Potrebbe essere di tipo amoroso, professionale o sportiva ma in ogni caso sarete soddisfatti di voi, è il minimo che si possa dire… Salvo i nati intorno al 1985, 1986: non siete soddisfatti di voi stessi e questo vi stimola a impegnarvi con maggior lena, a fare sempre di più.

