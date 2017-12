Oroscopo Sagittario del 8 dicembre 2017

Oroscopo del 8 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

metodi ormai superati che…

Di fronte a problemi che vanno risolti con una certa urgenza, i pianeti vi suggeriscono di evitare metodi ormai superati e prendere in considerazione soluzioni diverse. In che modo? Affidandovi all’istinto: dai risultati ottenuti capirete che ne è valsa la pena. Terza decade: è il momento di riflettere per ritrovare la motivazione nel lavoro o in un altro settore.

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]