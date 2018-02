Oroscopo Sagittario del 8 febbraio 2018

Oroscopo del 8 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

prendere l’iniziativa…

Luna e Marte nel vostro segno, oggi circola parecchio entusiasmo! Siete nella posizione giusta per prendere l’inziativa sul piano personale o lavorativo. Il coraggio non manca e c’è anche tanta fiducia in voi stessi: praticamente potete fare ciò che volete con successo! E siete anche meno esigenti con chi vi circonda, gli altri rispettano i vostri confini e il bisogno di indipendenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]